Тюмень – лидер по количеству и площади пожаров в России. Объявлен предпоследний класс опасности

В половине муниципальных районов Тюменской области объявлен четвёртый из пяти класс опасности в связи с распространением пожаров. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом на брифинге сообщил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.

В целом на 00 часов 30 апреля в стране действовало 15 лесных пожаров, и больше половины из них – в Тюменской области. Огнём охвачено почти 2000 га. «Всего сегодня на территории области действует 9 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем почти 2 тыс. га. Все силы и средства авиабазы мобилизованы и действуют в режиме повышенной готовности», – рассказал глава ведомства.

Режим ЧС в некоторых районах Рослесхоз рекомендовал ещё 27 апреля, речь шла об Аромашевском и Бердюжском районах. Но на это не пошёл губернатор Александр Моор, видимо, опасаясь репутационных рисков для региона. Режим ЧС был введён спустя несколько дней и только в одном районе. В результате с начала пожароопасного сезона в Тюменской области, по данным департамента лесного комплекса, на землях лесного фонда зафиксировано 86 пожаров, площадь, пройденная огнем – более 80 тыс. га. Ущерб от лесных пожаров составляет около 200 тыс. рублей. Из-за огня страдает лесная фауна: возникла миграция лосей и кабанов, спасающихся от стихии. Взрослые животные уходят, оставляя молодняк, который погибает в огне.

Один из самых крупных на сегодня лесных пожаров – в Викуловском лесничестве локализован и к концу дня должен быть ликвидирован полностью, обещают в департаменте.

Вертолет авиакомпании Utair с водосливным устройством помогает тюменским пожарным в ликвидации ландшафтных пожаров, когда горит сухая трава не лесного фонда. Кроме того, парк беспилотных летательных аппаратов департамента в ближайшее время пополнится 16 – ю новыми машинами. Они помогают оперативно обнаружить очаги возгорания.

В большинстве случаев причиной возгорания, по признаниям пожарных, являются безответственные граждане, которые занимаются, в том числе палом травы, а распространению огня способствует ветреная и сухая погода.

Как сообщает региональный оперштаб, с 15 апреля 2021 года 300 виновников природных пожаров в Тюменской области уже привлекли к ответственности. Около 260 протоколов об административных правонарушениях уже рассмотрены. Всем грозят штрафы. Для физических лиц штраф составит от 2 до 4 тыс рублей, в отношении должностных лиц – от 15 до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 20 до 40 тыс. рублей, юридических лиц – от 200 до 400 тыс. рублей.

«Помимо штрафных санкций, виновникам пожаров может быть предъявлен иск о возмещение затрат, связанных с тушением пожаров, и иск о возмещении ущерба окружающей среде. И это уже совсем другие суммы», – напоминают специалисты.

Сейчас, по словам Леонида Остроумова, есть только два повода находиться в лесу – это работа граждан, связанная с лесом, и с началом охотничьего сезона – для этого должно быть разрешение на охоту.

На этот час сложной остается обстановка на территориях Сорокинского, Аромашевского, Викуловского муниципальных районов.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 30.04.21

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