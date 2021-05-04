Предприятия Тюменской области объявили о сокращении сотен сотрудников

Почти 400 человек станут безработными в Тюменской области к июлю. По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, столько планируют уволить предприятия области в связи с ликвидацией или сокращением штата.

«По состоянию на 27 апреля работодателями предоставлены сведения о поэтапном предполагаемом высвобождении 150 сотрудников компаний юга Тюменской области в мае, 235 человек – в июне и 4 человек – в июле текущего года. В том числе организациями в Тюмени заявлено о предполагаемом высвобождении 116 человек в мае и 125 в июне, – рассказали в ведомстве», – цитирует специалистов департамента 72.ру.

Ранее чиновники заявили о сокращении безработицы в регионе. Сейчас она составляет 2,7% против пиковых показателей прошлого года – 5%. Банк вакансий сегодня составляет 27 тыс, а средний уровень заработной платы – 30,6 тыс рублей. Правда большая часть вакансий в области – это места для обладателей рабочих профессий и сферы услуг – т.н. «продажников».

Тюмень, Марина Дремова

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