В Тюмени за сутки ковид выявлен у 45 человек

У 45 человек в Тюменской области подтвердилась коронавирусная инфекция за минувшие сутки. Справку о выздоровлении от этого заболевания за последние 24 часа получили 48 жителей региона. Новых летальных случаев за отчетный период не зарегистрировано, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперштаба, 11 пациентов из общего числа заболевших остаются на ИВЛ.

5 тысяч 344 человека остаются под медицинским наблюдением, 201 – на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 473 пациента с коронавирусом.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 04.05.21

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