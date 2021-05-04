Тюменский хирург заработал 350 тысяч на бесплатных операциях

Тюменского хирурга будут судить за мошенничество. Работая в государственном учреждении – тюменской железнодорожной больнице – он брал деньги за проведение бесплатных операций.
По данным Тюменской транспортной прокуратуры, в период с 2018 по 2020 годы обвиняемый вводил в заблуждение пациентов относительно стоимости проведения хирургических операций, которые предоставляются населению бесплатно.
Как выяснилось в ходе следствия, таких «бесплатных» операций врач сделал 24 и заработал более 350 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам».
Тюмень, Марина Дремова
Тюмень. Другие новости 04.05.21
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