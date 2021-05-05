В Тюмени ночью под балконами многоэтажки нашли тело девушки

В Тюмени под окнами многоэтажного дома по улице Бориса Щербины, 18 найдено тело девушки. Как сообщают очевидцы, тело находилось под общими балконами. Об этом они написали, и разместили фото тела в группе ЧС Тюмень в сети «ВКонтакте» сегодня рано утром. В комментариях некоторые тюменцы предположили, что смерть могла иметь насильственный характер.

На место сразу выехали следователи СКР по Тюменской области, которые сейчас выясняют все обстоятельства. Комментируют случившееся в ведомстве пока очень кратко: «Следователи разбираются в обстоятельствах происшедшего».

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 05.05.21

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