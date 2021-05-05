Тюмень накрыло смогом – в МЧС винят пал травы и ветер

Жители разных микрорайонов Тюмени жалуются на запах гари и дым. Дышать тяжело, говорят горожане, тем более, что сегодня в Тюмени жарко – до +27. Смог и запах начал ощущаться ещё вечером 4 мая, а сегодня только усилился. Сильно пахнет гарью в районе Харьковской, Котельщиков, в микрорайоне Ямальский-2. Смог очень сильно ощущается в районе Московского тракта и возле «Дома печати». В некоторых районах просто нечем дышать и нельзя открыть окна. Как прокомментировали в МЧС, пожары не представляют угрозы для жителей города. Там работают сотрудники службы и делают все для их ликвидации.

«Есть один действующий лесной пожар – в стороне Левашей, и два загорания сухой травы. Ветер дует в сторону города, поэтому горожане могут ощущать запах гари», – сказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

Напомним, пожароопасный сезон в этом году начался в Тюменской области масштабно. Регион быстро вышел в антилидеры по стране по лесным пожарам. На этот час по данным ГБУ ТО «Тюменская авиабаза», на землях лесного фонда зафиксировано 15 лесных пожаров: три в Бердюжском, по два в Тобольском, Вагайском, Исетском лесничествах, по одному – в Тюменском, Ишимском, Армизонском, Упоровском, Аромашевском, Голышмановском лесничествах.

Всего с начала 2021 года на землях лесного фонда Тюменской области зарегистрировано 130 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, – 89 798,55 га, в том числе лесная – 49 894,15 га.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 05.05.21

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