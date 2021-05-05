В Тюмени Почта России ищет подрядчика на перевозку денег за 12,5 млн рублей

Хорошие деньги за перевозку денег готово заплатить Управление федеральной почтовой связи Тюменской области – речб идет о почти 12,5 млн руб. Информация об аукционе размещена на сайте Госзакупок. По условиям контракта, инкассаторы должны будут перевозить деньги – пенсии, пособия и переводы – в бронированных автомобилях. Обслуживать нужно будет почтовые отделения Голышмановского, Ишимского, Омутинского, Казанского, Тобольского, Ялуторовского, Нижнетавдинского, Ярковского и Уватского районов.

До 13 мая принимаются заявки на участие, окончательное решение по выбору подрядчика заказчик примет 26 мая.

Тюмень, Марина Дремова

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