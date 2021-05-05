В Тюмени третий день не регистрируются летальные исходы от COVID-19

За минувшие сутки у 47 человек в Тюменской области подтвердилась коронавирусная инфекция нового типа. При этом, уже 3-й день не сообщается о смертях от ковида.

За сутки выздоровели и выписаны из лечебных учреждений области 43 пациента. 9 пациентов из общего числа заболевших находятся на ИВЛ, 5 тыс. 379 человек остаются под медицинским наблюдением, 201 человек находится на перевахтовке.

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 35 тыс. 383 случая COVID-19. Выздоровели 33 тыс. 697 человек, скончались 473 пациента.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 05.05.21

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