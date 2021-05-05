В Югре на 15% выросла детская заболеваемость COVID – 19. Кому досталось от губернатора на оперштабе

В ХМАО на 15% выросла заболеваемость среди детей по данным за апрель. В разных возрастных группах – разный рост. Например, дети в возрасте от года до шести стали болеть чаще на 58%. Об этом на дистанционном заседании оперштаба сегодня, 5 мая сообщила главный санитарный врач региона Майя Соловьёва, сообщает muksun.fm.

Рост летальных исходов замечен в некоторых отдельных муниципалитетах, в частности досталось за такую статистику главе Берёзовского района. За весь период пандемии там скончались 14 человек, этот показатель Наталья Комарова считает высоким. Особенно если сравнивать с Ханты-Мансийском. В городе больше населения и больше инфицированных, при этом за весь период там погибли 13 человек.

«Это, конечно, тоже много, но соотношение не в нашу пользу. Значит, где-то мы не дотянули, чтобы вообще избежать случаев заражения. Многое зависит от того, сколько въезжает людей и каким образом организован контроль за приездом-выездом»,– сказала Наталья Комарова.

Глава района Владимир Фомин в ответ попытался оправдаться открытием магазинов «Магнит» в районе, но довод не был принят. Губернатор прервала спикера и заявила, что труднодоступный Берёзовский район при правильно организованных мерах мог остаться свободной зоной от коронавируса. В результате главе района было поручено к следующему заседанию оперштаба представить «специальные решения для усиления муниципалитетов в борьбе с коронавирусом».

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 05.05.21

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