Ещё три тюменских района перешли на особый противопожарный режим

Режим повышенной готовности для защиты населения и территорий от природных пожаров дополнительно введен в Тобольском, Юргинском и Вагайском районах Тюменской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

В населённых пунктах районов будет организовано патрулирование, в том числе с привлечением добровольцев и волонтёров. Постановлением предписано обустроить противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг населенных пунктов и СНТ. К тушению природных пожаров планируют привлекать не только спецтехнику, но и технику сторонних организаций.

Напомним, в Ишимском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Сладковском, Абатском, Казанском муниципальных районах и Голышмановском городском округе режим повышенной готовности уже действует с 23 апреля.

Тюмень, Марина Дремова

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