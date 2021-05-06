В Тюменской области двухлетняя девочка упала в горящую яму

Трагический инцидент произошел накануне в деревне Вилижаны Тюменского района. На участке, где строится дом, родители двоих детей 5 мая жгли в яме глубиной в полметра мусор. Двухлетняя дочь при не выясненных обстоятельствах упала в эту яму, когда в ней горел огонь. В результате ребёнок получил ожоги лица, кистей рук, дыхательных путей. Родители вызвали врачей, и сейчас девочка находится в больнице.

Прокурор области дал поручение провести проверку всех обстоятельств случившегося. Районный прокурор проверит исполнение законодательства о противопожарной безопасности, а также изучит исполнение родителями своих обязанностей. Как сказано в сообщении, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 06.05.21

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