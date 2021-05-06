В Тюмени снова умирают от коронавируса: 5 человек – за одни сутки

После нескольких дней «перерыва» в Тюменской области снова фиксируются летальные исходы от последствий коронавирусной инфекции нового типа. За минувшие сутки в области скончались 5 человек, сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция была обнаружена в у 53 человек. Справку о выздоровлении получили 49 жителей региона. Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 35 436 случаев заболевания. Жертвами коронавируса стали 478 человек.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 06.05.21

В Тюменской области двухлетняя девочка упала в горящую яму. / Ещё три тюменских района перешли на особый противопожарный режим. / В Югре на 15% выросла детская заболеваемость COVID – 19. Кому досталось от губернатора на оперштабе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»