В Тюмени рядом с городом горит трава, за сутки в регионе произошло 88 пожаров

Рядом с Тюменью, в районе Червишевского тракта, загорелась сухая трава. Огонь активно распространяется, сообщает очевидцы. Наряд пожарных уже выехал на место. Распространению огня в этом году очень сильно способствует погода. Уже несколько дней Тюмени дует сильный ветер, и осадков в ближайшее время не прогнозируется.

Всего за сутки в Тюменской области зафиксировано 88 лесных и ландшафтных пожаров. По словам директора регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрея Михновича, на территории всего региона сохраняется сложная обстановка с природными пожарами. Пройденная огнем площадь превысила 6 тыс. 800 га.

В настоящее время в регионе действуют 22 природных пожара. На тушении возгораний задействовано более тысячи человек и свыше 200 единиц техники, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Пожарным помогает техника МЧС, вертолёт, беспилотники, планируется задействовать привлечённую технику, добровольцев и волонтёров.

Тюмень, Марина Дремова

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