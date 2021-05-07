На трассе Тюмень-Омск один человек погиб и трое пострадали в «пьяном» ДТП

ДТП со смертельным исходом произошло на 291-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск в Ишимском районе поздно вечером 6 мая. Автомобиль марки «Тойота Королла», которым управлял 32-летний житель Ишима, въехал в фуру «Вольво», стоявшую на светофоре. В результате столкновения на месте ДТП погиб 32-летний пассажир Toyota, ехавший на переднем сиденье.

Кроме того, с различными травмами госпитализирован 7-летний пассажир иномарки – сын погибшего мужчины. Сам водитель и еще один 39-летний пассажир получили травмы. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование и выяснили, что водитель Toyota был пьян, в его крови обнаружен 1,26 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщили в региональной автоинспекции.

Тюмень, Марина Дремова

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