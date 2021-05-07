В Тюмени снова 5 человек умерли от коронавируса

За минувшие сутки в Тюмени скончались еще 5 человек с диагнозом COVID-19, сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. Летальные исходы регистрируются ежедневно, их количество в последнее время практически не снижается и держится в пределах пяти летальных случаев в сутки.

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области за сутки увеличилось на 53 человека. Таким образом, всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 35 436 человек. За тот же период выздоровели 49 человек, за весь период – 33 697 человек. Из общего числа заболевших 7 человек находятся на искусственной вентиляции легких, 4 571 человек остается под медицинским наблюдением, 201 человек – на перевахтовке.

Тюмень, Марина Дремова

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