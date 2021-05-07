В Тюмени нашли сальмонеллу в местной брендовой свинине

В продукции ООО «Согласие» Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу, на производстве – ряд нарушений. Проверка была внеплановой.

«Согласно протоколу испытаний, в продукции ООО «Согласие» установлено наличие бактерии рода Salmonella. Документы, подтверждающие отсутствие случаев сальмонеллеза среди поголовья свиней, не предоставлены», комментируют в пресс – службе ведомства.

В производственном цикле тоже были зафиксированы нарушения: на входе отсутствует санитарный пропуск с возможностью принять душ и сменить одежду. А документы, подтверждающие отсутствие у животных ящура, представлены не были. По итогам проверки компании понизили зоосанитарный статус: с максимального четвертого до второго. Что, безусловно, ударит по репутации. Продукция «Согласия» популярна у жителей области, фирменные магазины есть во всех городах и крупных населённых пунктах. Позже в компании прокомментировали событие и заявили, что не согласны с результатами в полном объёме. «На предприятии, в том числе и на мясокомбинате, соблюдаются все ветеринарно-санитарные правила. Предписание мы будем оспаривать в судебном порядке. У нас два раза в месяц проводятся лабораторные исследования как готовой, так и сырой продукции. Все документы есть. На сальмонеллез были отрицательные результаты», – сообщили в компании.

Тюмень, Марина Дремова

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