Тюменские городские депутаты отчитались о доходах: заработали от 346 тысяч до 27 млн в год

Депутаты тюменской городской думы отчитались о доходах за ковидный год. Кто-то заработал всего несколько сот тысяч, кто-то – несколько десятков миллионов. В декларациях оказались более 200 земельных участков, дома и даже угнанный автомобиль.

Самый большой доход в размере 27 млн 870 тыс рублей задекларировал Виктор Бронников – гендиректор компании «Транснефть-Сибирь», фракция «Единая Россия». И это на 25 млн меньше, чем в 2019 году. В декларации указан также земельный участок, жилой дом, две квартиры, дорогой автомобиль, моторное судно и два прицепа.

На втором месте по доходам – Александр Пивторак, фракция ЛДПР, он заработал в прошлом году 25 млн 244 тыс рублей. Депутатом он стал в прошлом году, заняв место Мурата Тулебаева, на котором несколько уголовных дел. У депутата только две квартиры.

Третью позицию по доходам в гордуме занимает тоже представитель ЛДПР Олег Касьянов. Он задекларировал 20 млн 706 тыс рублей. Из них 17 миллионов 56 тысяч рублей он получил от продажи имущества. Также депутат владеет шестью земельными участками, жилым домом, баней, тремя импортными машинами, в том числе Audi Q5.

Председатель гордумы Евгений Заболотный заработал 12 млн 12 тыс. и 6 млн из них он получил от отчужденного имущества., сказано в декларации.

Составлен и список самых низкооплачиваемых депутатов. На третьем месте Юрий Дранчук от КПРФ. Годовой доход коммуниста – 544 тыс 118 руб. В собственности у него земельный участок, жилой дом и автомобиль УАЗ.

Далее следует Андрей Потапов от «Единой России» с доходом 378 тыс 727 руб. Владеет одной квартирой. Кроме этого, он задекларировал «Ладу» 10-й модели, которая с 2002 года находится в угоне.

Ну а самым бедным, согласно задекларированным доходам, стал член ЛДПР Евгений Бакро с годовым доходом в 346 тысяч 388 рублей. У депутата – 2 квартиры.

Тюмень, Марина Дремова

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