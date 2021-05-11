Тюменцы массово едут на кладбища, на трассах области – пробки

Пробка длиной два километра растянулась на Червишевском тракте, по которому люди выезжают в сторону Кургана. Заторы на дорогах замечены и в других направлениях, сообщают очевидцы.

Несмотря на первый рабочий день, такой ажиотаж вызван традицией посещать кладбища на Радоницу – день поминовения усопших после Пасхи. Автоинспекторам приходится переходить на ручную регулировку движения.

«На месте работают наряды ДПС, они регулируют движение вручную», – прокомментировали в региональной ГИБДД.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 11.05.21

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