В Тюменской области за сутки COVID-19 заразились 46 человек

Ещё 46 случаев заражения коронавирусом зафиксировали медики Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный операштаб. Число инфицированных с начала пандемии в регионе достигло 35 686 человек.

За тот же период выписались из лечебных учреждений области 49 человек, за весь период – 34 028. Летальных исходов от коронавирусной инфекции в регионе за сутки не зафиксировано. С начала пандемии скончались от COVID-19 488 человек.

Тюмень, Марина Дремова

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