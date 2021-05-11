В Тюменской области 13 новых пожаров – гидрометцентр предупредил о чрезвычайной опасности

Площадь пожаров в Тюменской области за сутки увеличилась более, чем на 1 тыс га, сообщает оперативный штаб региона. Запах гари и смог ощущают жители разных районов Тюмени, Тобольска, Тюменского, Ярковского, Заводоуковского районов. На 11 мая специалисты зафиксировали ещё 13 новых лесных пожаров на площади 169 га и 28 ландшафтных пожаров на 946 га. Общее число пожаров на этот час – 46.

Напомним, с сегодняшнего дня, 11 мая в лесах Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации. По информации Тюменского гидрометцентра, в ближайшие дни ситуация в регионе ухудшится. В ведомстве объявили штормовое предупреждение, которое связано с чрезвычайной пожарной опасностью на ближайшие дни. Температура воздуха повысится и к субботе достигнет 32 градусов, обещают синоптики. При этом ветер будет стихать, но осадков не ожидается. Пятый класс опасности по пожарам в лесах сохранится до 15 мая, говорят специалисты.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 11.05.21

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