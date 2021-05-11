За десять майских дней в Тюменской области на дорогах пострадали 17 детей

В 17 ДТП в Тюменской области пострадали дети до 16 лет с 1 по 10 мая, сообщили в областном ГИБДД. Большинство случаев произошло в областном центре.

«Больше всего детей пострадало в Тюмени – девять. Пять из них были в качестве пассажиров, один – пешеход, два велосипедиста, один – водитель электросамоката. Четыре ребенка пострадали в Ялуторовском районе: три пассажира, и один передвигался на самокате», – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД Анжела Борисова.

Всего за праздничные каникулы в регионе произошло 79 ДТП, в которых погибли шесть человек. Еще 107 человек получили травмы. За тот же период сотрудники областной автоинспекции задержали 285 водителей с признаками алкогольного опьянения.

Тюмень, Марина Дремова

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