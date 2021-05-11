В Тюмень прилетели пожарные из Читы. Они будут бороться с огнём в Юргинском районе

Отряд «Авиалесоохраны» из Читы в составе 100 человек сегодня, 11 мая, прибыл в Тюмень на помощь местной пожарной службе. Они будут направлены в Юргинский район. По словам директора регионального департамента лесного комплекса Леонида Остроумова, там в настоящее время наиболее сложная ситуация. Накануне об этом попросил главу Россельхознадзора Ивана Советникова губернатор Тюменской области Александр Моор. Начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Андрей Ерицов высоко оценил уровень Читинских специалистов, они ежегодно отправляются в районы с наиболее сложной ситуацией: «Они работают по всей стране, владеют различными инструментами, в том числе используют для ликвидации лесных пожаров взрывчатку, однако в Тюменской области этот метод применяться не будет. Мы надеемся, что они окажут существенную поддержку для стабилизации обстановки». Напомним, с 11 мая в Тюменской области действует режим чрезвычайной ситуации в лесном массиве региона. По словам экспертов, большинство лесных пожаров в Тюменской области – низовые, когда горит подстилка и подлесок. Соответственно, обычные методы не всегда работают. «Традиционные методы тушения на болотной местности не работают, поэтому приходится прокладывать минерализованные полосы, а также применять встречный пал», – рассказал Андрей Ерицов.

Сейчас вместе с тюменскими пожарными работают 450 профессионалов из других регионов: подразделения «Ямалспас», лесопожарные формирования Омской области, Йошкар-Олы и Читы. Завтра ожидают пожарный десант из Абакана. «В настоящее время в тушении природных пожаров на территории Тюменской области задействовано более 1 тысячи 300 человек и свыше 250 единиц техники. В регионе сейчас действуют 45 природных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров», – рассказал директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

Тюмень, Марина Дремова

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