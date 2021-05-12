В Тюменской области пенсионеры жгли мусор, а сожгли дом

Пенсионеры из деревни Бабандиной Тобольского района развели костёр, чтобы сжечь мусор, собранный на участке. При этом, якобы соблюдая меры предосторожности, сделали это супруги в 50 метрах от дома. При этом, они не рассчитали силу ветра, который моментально перебросил огонь на хозпостройки и дом.

На помощь пенсионерам пришли пожарные, которые не спасли дом, но оградили от огня соседние дома и постройки. Были задействованы два отделения 8-го пожарно-спасательного отряда и отдельный муниципальный пост села Малая Зоркальцева. Люди в огне не пострадали. По факту возгорания дома в деревне Бабандиной Тобольского района организована проверка. Как говорят в тобольском МЧС, в течение 10 суток будут установлены причины произошедшего. Не исключено, что в отношении хозяев может быть возбуждено административное дело, и тогда их оштрафуют.

Сгоревший дом пенсионеры использовали в качестве дачи, в городе у них есть квартира, так что вопросов с дальнейшим проживанием супругов не возникло.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 12.05.21

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