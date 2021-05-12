В Тюмени уже несколько дней не фиксируются смерти от коронавируса

В Тюменской области выражают осторожный оптимизм: уже несколько дней оперштаб не сообщает о летальных исходах среди заражённых коронавирусом. Количество новых случаев тоже снижается – за последние сутки в регионе выявили 47 человек, инфицированных COVID-19, то есть меньше среднемесячного показателя в 50 человек.
Всего с начала пандемии в области коронавирус было выявлен у 35,7 тысяч человек, выздоровело более 34 тысяч человек, сообщает федеральный оперативный штаб.
Тюмень, Марина Дремова
Тюмень. Другие новости 12.05.21
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