Тюменская область продолжает гореть, площадь пожаров увеличилась за сутки в 2,3 раза

Ситуация с лесными пожарами в Тюменской области ухудшается. За последние сутки площадь, охваченная огнём увеличилась в 2,3 раза. Сейчас действует 32 лесных пожара на площади 48 156 гектар, – сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана». Если оценивать в целом территорию страны, то 88% площадей леса горит именно в Тюменской области.

Как сообщает «ТюменьPRO», в Нижнетавдинском районе огонь едва не уничтожил деревню Калиновка. Решался вопрос об эвакуации жителей, однако, деревню удалось отстоять. Ранее огонь вплотную подходил к селу Первомайскому в Вагайском районе.

Причиной большинства пожаров по-прежнему является деятельность человека. Несмотря на предупреждения и многочисленные штрафы, сигналы о возгорании регулярно поступают на пульт оперативных служб. В департаменте лесного комплекса Тюменской области попросили тюменцев помогать специалистам и сразу сообщать о возгорании. «Когда пожар удается застать только в начальной стадии, мы видим, что большая часть возгораний обусловлена человеческими факторами – умышленный поджог или по неосторожности», – сказал директор департамента Леонид Остроумов.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 12.05.21

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