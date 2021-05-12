В Тюмени бывший риэлтор пыталась продать квартиру умершей женщины

В Тюмени будут судить бывшего риэлтора за попытку продать квартиру по поддельной доверенности. Хозяйка квартиры умерла 6 лет назад, на момент «продажи» её не было уже 3 года. Но бывший риэлтор умудрилась втянуть в сомнительную операцию своего сожителя и ещё двух женщин, сообщает региональная прокуратура. Ей было известно и о смерти хозяйки, и о том, что ее сын пропал без вести в 2015 году, но документы на приватизированную жилплощадь были у неё. В результате преступная группа изготовила поддельную доверенность от имени умершей на право распоряжения всем ее имуществом, и оформила ее на подставное лицо, которое и должно было выступить в роли продавца квартиры.

Афера вскрылась в ноябре 2018 года, когда документы на оформление сделки были сданы в многофункциональный центр для регистрации. В ходе правовой экспертизы выяснилось, что нотариус доверенность не выдавал, а сам документ был оформлен спустя два года после смерти владелицы жилища. Материалы передали в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд.

Тюмень, Марина Дремова

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