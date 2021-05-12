В Ялуторовске при взлёте загорелся самолёт, который должен патрулировать горящие леса

При попытке взлёта в Ялуторовске загорелся самолёт Ан – 2, который должен был помогать вести наблюдение за лесным массивом региона, сообщает «ТюменьPRO» со ссылкой на свои источники. У самолёта загорелся двигатель. Ни экипаж, ни эксперт, находившийся на борту, не пострадали. Официальных комментариев пока получить не удалось.

Напомним, к тушению пожаров Тюменской области, привлечены специалисты из других регионов – ЯНАО, Читы, Омска, Йошкар-Олы. Ожидается прибытие спасателей из Абакана. В процессе патрулирования и тушения пожаров задействованы беспилотники, вертолёты, самолёты и наземная техника.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 12.05.21

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