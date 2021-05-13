Стрельба и поножовщина – в Тюмени во дворе жилого дома ночью устроили разборку

Жители квартала района Дома Обороны сегодня ночью, 13 мая, стали свидетелями настоящей бандитской разборки. Люди услышали во дворе сначала крики, потом выстрелы. Как сообщили очевидцы, одного из участников разборки ранили из огнестрельного оружия. Испуганные жильцы вызвали скорую, вместе с которой подъехали и сотрудники полиции.

«Сообщение о происшествии поступило сегодня в 00:12. На место немедленно прибыли экипажи патрульно-постовой службы, ДПС и следственно-оперативная группа. По предварительным данным, трое неизвестных применили травматический пистолет, причинив мужчине 1987 года рождения вред здоровью», – прокомментировали в пресс-службе городской полиции. Раненого госпитализировали, у него диагностировали множественные ранения в области шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Пациент находится в реанимации.

Полиция устанавливает личности и разыскивает участников ночной разборки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 13.05.21

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