Инспектор по охране окружающей среды пойдет под суд за взятки с браконьеров

В Тюменской области инспектор Заводоуковского районного отдела департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды пойдет под суд за взятки с браконьеров. По версии следствия, мужчина, находясь при исполнении должностных обязанностей, в марте 2019 года и июле 2020 года получил от двух граждан, незаконно осуществлявших охоту, взятки в виде денег и имущества на общую сумму более 360 тыс. рублей.

В марте 2019 года государственный инспектор в ходе рейда задержал браконьера, застрелившего лося. За несообщение в органы внутренних дел о факте незаконной охоты инспектор потребовал 220 тыс. рублей. Правонарушитель на месте перевел данную сумму на банковский счет посредника, а тот уже взяткополучателю.

В июле 2020 года госинспектор задержал браконьера, убившего косулю. Во избежание привлечения к ответственности мужчина передал инспектору в качестве взятки имевшийся при себе тепловизор стоимостью более 140 тыс. рублей, которую тот принял.

Факты получения взяток были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Обвиняемый по решению суда находится под домашним арестом.

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Заводоуковский районный суд для рассмотрения по существу.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 13.05.21

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