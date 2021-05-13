Инспектор по охране окружающей среды пойдет под суд за взятки с браконьеров

В Тюменской области инспектор Заводоуковского районного отдела департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды пойдет под суд за взятки с браконьеров. По версии следствия, мужчина, находясь при исполнении должностных обязанностей, в марте 2019 года и июле 2020 года получил от двух граждан, незаконно осуществлявших охоту, взятки в виде денег и имущества на общую сумму более 360 тыс. рублей.
В марте 2019 года государственный инспектор в ходе рейда задержал браконьера, застрелившего лося. За несообщение в органы внутренних дел о факте незаконной охоты инспектор потребовал 220 тыс. рублей. Правонарушитель на месте перевел данную сумму на банковский счет посредника, а тот уже взяткополучателю.
В июле 2020 года госинспектор задержал браконьера, убившего косулю. Во избежание привлечения к ответственности мужчина передал инспектору в качестве взятки имевшийся при себе тепловизор стоимостью более 140 тыс. рублей, которую тот принял.
Факты получения взяток были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Обвиняемый по решению суда находится под домашним арестом.
После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Заводоуковский районный суд для рассмотрения по существу.
Тюмень, Елена Васильева
Тюмень. Другие новости 13.05.21
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