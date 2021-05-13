Возбуждено уголовное дело по факту ночной стрельбы в Тюмени

По факту ночной стрельбы в тюменском дворе Следственный комитет возбудил уголовное дело. Личности мужчин, устроивших стрельбу на улице Клары Цеткин, установлены.

По предварительным данным между группой мужчин и потерпевшим 1987 г. р. произошел конфликт с применением огнестрельного, травматического оружия. Пострадавший находится в ОКБ №2 в реанимации.

Принимаются меры к их задержанию, сообщает региональное СУ СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается», – рассказали в ведомстве.

Напомним, ночью 13 мая 2021 г. во дворе жилого дома, расположенного по улице Клары Цеткин мужчина получил множественные огнестрельные ранения. СК России по Тюменской области обращается ко всем, кто владеет информацией о местонахождении лиц, причастных к совершению данного преступления, связаться с правоохранительными органами.

Тюмень, Марина Дремова

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