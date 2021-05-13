В Тюменской области зафиксированы 4 летальных исхода от COVID-19

В Тюменской области за последние сутки зарегистрировано 4 смерти от коронавируса, сообщает оперативный оперштаб. Скончались три женщины в возрасте 66, 71 и 74 лет и 79-летний мужчина. За весь период пандемии в регионе скончались 492 пациента.

За сутки зарегистрировано 53 новых случая заболевания, в том числе у пяти детей. Всего с начала пандемии – 35 тыс. 786. Выздоровели 55 человек, к аппаратам ИВЛ подключены два пациента.

5 950 человек остаются под медицинским наблюдением, 218 – на перевахтовке.

Тюмень, Марина Дремова

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