Огонь подходит к населённым пунктам Тюменской области, горит больше 45 га леса

В Тюменской области продолжают бушевать лесные и ландшафтные пожары. Сегодня весь день спасатели борются с огнём, который подошёл к посёлку Боровский. Сигнал о возгорании поступил ещё утром.

«По сообщению очевидцев, которые вызвали пожарную охрану, возгорание началось с сухой травы в районе кладбища. По сухой растительности он перешел на часть лесного массива», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

На месте работают 16 сотрудников МЧС, десятки сотрудников лесничества, к ним присоединилась команда добровольцев известного в Тюмени предприятия – птицефабрики «Боровская».

Изначально площадь возгорания составляла 20 га, вскоре увеличилась до 50 га. Как говорят спасатели, масштаб увеличился за счет так называемого встречного пала. Позже ситуацию прокомментировали в администрации поселка Боровский: «На тушении ландшафтного пожара в районе поселка Боровский работают Авиабаза и 32-й отряд МЧС. Угрозы населенному пункту нет».

В пабликах и группах города появились устрашающие фотографии густых клубов дыма в районе Ялуторовского тракта.

По данным ББУ «Авиалесоохрана», сотрудники которой помогают в тушении природных пожаров в Тюменской области, на территории области сейчас 19 действующих лесных пожаров, огнем охвачено 45 тысяч 712 га леса, пишет «ТюменьPRO».

Помогает бороться с огнём и авиация. За прошедшие сутки, вертолеты МИ-8 произвели 19 сливов воды, налет составил пять часов, сообщает оперативный штаб региона. Всего с начала периода пожарные десантники осуществили 405 сливов воды массой 1895,5 тонны.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 13.05.21

В Тюменской области зафиксированы 4 летальных исхода от COVID-19. / Возбуждено уголовное дело по факту ночной стрельбы в Тюмени. / Инспектор по охране окружающей среды пойдет под суд за взятки с браконьеров. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»