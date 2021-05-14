Тюменца, сообщившего об опасном предмете в жилом доме, задержали

Тюменские полицейские задержали человека, который сообщил об опасном предмете в жилом доме на ул. Мельникайте. Накануне, 12 мая, после тревожного звонка в дежурную часть, на место срочно выехали сотрудники полиции, в том числе кинологи. Опасный предмет обнаружен не был. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», сообщает региональное УМВД.

Совместно с сотрудниками ФСБ России полиция установила подозреваемого, им оказался 38-летний ранее судимый житель Тюмени. В полиции он признался, что умышленно оставил муляж на пятом этаже дома, а затем позвонил в полицию.

Теперь подозреваемому грозит ограничение свободы до трёх лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Тюмень, Марина Дремова

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