В Тюменской области огонь «прошёл» уже почти 53 тыс га

Площадь лесных пожаров в Тюменской области на сегодняшний день увеличилась до 52 861 га, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. На 00 часов 14 мая зафиксировано 23 пожара на землях лесного фонда региона. На ликвидации огня сейчас задействовано более 1,5 тыс. человек, в том числе 299 парашютистов-десантников Авиалесоохраны. Огнеборцам помогает более 300 единиц техники.

Самый крупный пожар на этот час – в Юргинском районе. Там планируется задействовать вертолет Ми-26 с водосливным устройством емкостью 15 тонн. Об этом сообщил на брифинге директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов. «На тушении пожара в Юргинском районе уже работают более 200 человек и более 30 единиц техники», – рассказал директор департамента. Кроме того, планируется усилить группировку людей и техники в Ярковском районе.

Самый высокий 5-й класс пожарной опасности установлен по Ишимской зоне, 4-й класс – по Тобольской и Тюменской зонам, 3-й – по Уватской зоне.

Напомним, в Тюменской области сохраняется сложная пожароопасная обстановка. В регионе действует режим ЧС в лесах. Введен запрет на их посещение всем гражданам, кроме тех, кто работает на тушении пожаров. Жителям напоминают, что неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы преследуется по закону и может привести к трагическим последствиям.

Тюмень, Марина Дремова

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