Житель Ишима обнаружил у себя в огороде гранату 1915 года

Подозрительную находку у себя на приусадебном участке обнаружил житель Ишима. Об этом он незамедлительно сообщил в правоохранительные органы. Специалисты группы разминирования ОМОН управления Росгвардии по Тюменской области обследовали предмет, который внешне очень напоминал гранату.

«Прибывшие на место сапёры Росгвардии идентифицировали предмет, как гранату Миллса образца 1915 года со следами сильной коррозии», – сообщили в пресс-службе Росгвардии по Тюменской области.

Сообщается, что гранату вывезли на безопасное расстояние и уничтожили с соблюдением всех мер безопасности.

Тюмень, Марина Дремова

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