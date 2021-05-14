Удачно зашла: в Тюмени крупная сумма из банкомата попала в руки случайной прохожей

В Тюмени женщина не дождалась выдачи банкоматом своих денег по запросу и просто ушла. Предназначенные ей 150 тысяч рублей банкомат выдал следующей клиентке. Она решила ими воспользоваться. Все обстоятельства кражи раскрыли полицейские, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В правоохранительные органы обратилась сама жертва, когда поняла, что с ее карты деньги были списаны. Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили подозреваемую. Женщина успела потратить 15 тысяч рублей. Остальные деньги были изъяты и переданы законной владелице. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемая отпущена под подписку о не выезде и надлежащем поведении.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 14.05.21

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