В Тюменской области зафиксировали 19 новых пожаров за сутки

19 новых пожаров на площади 18 тысяч 31 га лесного фонда зарегистрировано за минувшие сутки, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Помощь региону в тушении лесных пожаров оказывают три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных ФБУ «Авиалесоохрана».

Ликвидировано за сутки 13 лесных пожаров на общей площади 9588,7 га и один ландшафтный пожар на площади 145 га. Накануне, 15 и 16 мая, совместными усилиями спасатели боролись с сильным пожаром в районе Андреевского озера. Место является одним из самых популярных у тюменцев, здесь располагаются жилые дома, а недалеко – войсковая часть. Отдыхающих из пляжной зоны пришлось эвакуировать, существовала угроза эвакуации и местных жителей. Нужно было не допустить прохождение огня к военному городку. Для ликвидации огня и предотвращения его распространения была задействована различная техника, в том числе вертолёты и две инженерные машины разграждения. За выходные спасатели вылили на очаги порядка 300 тонн воды. В районе озера был развёрнут мобильный пункт и привлечены десятки единиц водовозной техники.

Тюмень, Марина Дремова

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