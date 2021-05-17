В Тюмень едет замгенпрокурора УрФО – инспектировать ситуацию с пожарами

Заместитель генпрокурора по Уральскому Федеральному округу Серей Зайцев намерен посетить Тюмень с инспекцией в ближайшее время, сообщает РБК Тюмень. Чиновник едет с проверкой ситуации по борьбе с пожарами в области. Запланированы встречи с заместителем губернатора Тюменской области Вячеславом Вахриным и начальником ГУ МЧС России по Тюменской области Артуром Хачатряном.

Визит заместителя генпрокурора намечен на 19 мая. Напомним, сложная пожароопасная ситуация на территории Тюменской области сохраняется. Только за минувшие сутки в регионе зафиксированы 19 новых пожаров.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 17.05.21

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