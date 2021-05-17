В Тюмени на берегу водоема в парке нашли гранату без запала

В Тюмени в одном из городских парков на берегу водоема мужчина нашел предмет, похожий на боеприпас. Специалисты группы разминирования отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Тюменской области осмотрели найденный предмет. Было определено, что это граната без запала со следами сильной коррозии, не представляющая опасности для окружающих.

Боеприпас передан в следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 17.05.21

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