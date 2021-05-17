В Тюменской области от COVID-19 скончались еще 5 человек

В Тюменской области за минувшие сутки зарегистрировано 5 летальных исходов от коронавируса, сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. Таким образом, число жертв инфекции в регионе достигло 516 человек.

За минувшие сутки в Тюменской области ковид обнаружили у 52 человек. Справку о выздоровлении получили 56 граждан.

Всего с начала пандемии коронавирус зафиксирован у 36 тысяч тюменцев, больничные листы закрыли 34,4 тысячи.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 17.05.21

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