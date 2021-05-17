Очередная стрельба в Тюмени – не понравилась громкая музыка

Сегодня ночью в Тюмени снова стреляли. На этот раз в районе дома №6 по улице Валерии Гнаровской. По словам очевидцев, мужчине якобы помешала громкая музыка, которая доносилась из припаркованного автомобиля возле его дома, пишет nashgorod.ru. Как пояснил один из свидетелей происшествия, стрелявший перепутал обидчиков и напал не на тех.

«Он подбежал к нам, начал кидаться, нецензурно выражаться. До нас стояла другая машина, музыка играла оттуда, но он подумал, что это мы. Когда мы начали с ним разговаривать, он начал стрелять», – цитирует очевидца издание. Также появилась информация о том, что незадолго до этого выстрелы слышали в районе автостоянки около торгового центра. Видеоролик о разборке «в стиле девяностых» опубликовали в паблике «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте». По предварительной информации, никто не пострадал. Сообщается, что на место происшествия вскоре прибыли полицейские и задержали возмутителя спокойствия. Официальных комментариев о ночном происшествии от тюменского УМВД получить пока не удалось.

Тюмень, Марина Дремова

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