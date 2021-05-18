Массовая эвакуация под вой сирен: в Ишиме получили анонимные сообщения о минировании школ

11 школ и 2 учреждения дополнительного образования срочно эвакуировали в Ишиме Тюменской области. Анонимные сообщения о заложенных в школах бомбах поступили около 13 часов 17 мая, сообщает региональный оперштаб. Сразу началась беспрецедентная по масштабам эвакуация: были вывезены 6037 детей, 409 учителей и 183 других сотрудников образовательных учреждений. Некоторые дети не успевали забрать свои вещи, включая телефоны. «Оперативно были эвакуированы учащиеся и сотрудники школ. В настоящее время произведена проверка, взрывных и опасных устройств не обнаружено», – прокомментировали позже в департаменте образования региона. Как говорили очевидцы, вой сирен был слышен по всему городу. В соцсетях ишимцы писали, что сначала в городе распространялась информация об учениях.

В пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области подтвердили, что образовательные учреждения Ишима, обследованы кинологами со служебными собаками. Опасных предметов не обнаружено. «Сообщения поступили, когда закончились уроки у первой смены. Отрабатывали по алгоритму максимально оперативно с полицией, федеральной службой безопасности, управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и отраслевым департаментом. В считанные минуты провели экстренную эвакуацию. Дети взяли с собой сотовые телефоны и ключи от дома. Всех вывели и проверили по спискам, организовали питьевой режим. Первую смену отпустили домой», – цитирует первого заместителя главы Ишима Бориса Долженко «Тюменская линия».

Тюмень, Марина Дремова

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