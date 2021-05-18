Пожары в Тюмени продолжаются: из-за огня проводятся эвакуации, перекрытие дорог

В Тюменском районе, где огонь вплотную подошёл к социальным учреждениям, эвакуировали людей. Накануне, 17 мая, около 600 человек вывезли из Винзилинского психоневрологического интерната, санатория «Градостроитель», центра социальной реабилитации «Пышма» и других учреждений.

Эвакуированные больные размещены в других лечебных учреждениях области. Постояльцев санаториев частично разметили в школе поселка Винзили, частично – в других лечебно-профилактических учреждениях.

Сегодня оперштаб сообщил об открытии «горячей» линии для родственников эвакуированных. Информацию можно узнать по телефонам в Тюмени: (3452) 50-29-12, 50-29-56.

Из-за большого открытого пламени вчера пришлось перекрывать дорогу Тюмень-Екатеринбург.

При этом, опасность от огня угрожала не только людям, но и животным. Небольшой зоопарк на турбазе «Сосновый бор», к которому тоже приближался огонь, спасатели эвакуировать отказались. Сотрудники зоопарка в ответ отказались покидать своих питомцев. К счастью, всё обошлось. Позже на официальной странице Тюменского зоопарка в Instagram появилось сообщение о ликвидации очагов сотрудниками МЧС: «Вертолет не мог подлететь близко, так как был сильный смог, ничего не было видно! Верховой пожар был уже за забором! Все в дыму! Оставались считанные минуты... Но резко ветер сменил направление! И пожарные смогли ликвидировать огонь! Было безумно страшно. Огромная благодарность сотрудникам МЧС!» – пишут сотрудники зоопаркав соцсетях.

Пока ветер гонит огонь прочь от Винзилей – в сторону Муллашей, до которых порядка 5 километров, пишут местные СМИ. Но направление ветра периодически меняется. Обстановка остаётся тревожной. Сегодня утром губернатор области распорядился закрыть все въезды в лесные зоны: «В регионе по-прежнему сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Идет активное патрулирование, но некоторые наши земляки по-прежнему не проявляют должной сознательности – постоянно приходится кого-то выдворять из леса. Поэтому необходимо физически закрыть все дороги, ведущие в лесные массивы», – заявил Александр Моор.

«Основные очаги пожаров сосредоточены в Ярковском и Вагайском районах, а также на границе Юргинского района. Туда стянуты значительные силы, для тушения используются вертолеты», – сказал директор областного департамента лесного комплекса Леонид Остроумов. По его словам, для локализации пожаров потребуется два-три дня. Сегодня стало известно о привлечении к ликвидации огня самолета Ил-76 с водосливным устройством емкостью 44 тонны. Он будет тушить природные пожары в Ярковском и Аромашевском районах.

Тюмень, Марина Дремова

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