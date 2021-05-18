Житель Тюменской деревни убил малознакомую девушку двадцатью ударами ножа

Житель Бердюжского района Тюменской области 47 лет обвиняется в убийстве. Малознакомой девушке, с которой распивал спиртное, он нанёс 20 ударов ножом. Девушка скончалась на месте. Как установило следствие, накануне, 17 мая в ходе застолья, между ними произошла ссора, и хозяин сразу схватился за нож.

Голышмановским межрайонным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ближайшее время следователь СК России выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 18.05.21

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