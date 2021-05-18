В Тюменской области снижается число зараженных COVID-19

За минувшие сутки медики Тюменской области зарегистрировали ещё 50 случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. Таким образом, за весь период пандемии в регионе зафиксировано 36 тысяч случаев заболевания ковидом.

За истекшие сутки справку о выздоровлении получили 60 человек. С начала периода больничные листы закрыли 34,4 тысячи человек.

Летальных случаев за последние 24 часа не зафиксировано. Напомним, что накануне, 17 мая в области скончались 9 человек с диагнозом коронавирус. Всего жертвами вируса стали 516 тюменцев.

Тюмень, Марина Дремова

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