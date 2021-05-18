Тюменского стрелка Шамсутдинова этапируют на малую родину

Бывшего военнослужащего Рамиля Шамсутдинова этапируют в Тюменскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осуждённого Равиля Тугушева. Срочник из Тюмени в октябре 2019 года расстрелял 8 своих сослуживцев в Забайкальском крае, будет отбывать тюремный срок в своём родном регионе. Возможно, его поместят в исправительную колонию строгого режима №2, где содержатся впервые осужденные за тяжкие преступления, пишет Вслух.ру.

Накануне местные СМИ сообщали, что место «прописки» будут определять уже на месте. В пресс-службе УФСИН России по Тюменской области от комментариев отказались, сославшись на федеральный закон «О персональных данных».

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 18.05.21

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