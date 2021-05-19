В Тюмень прибыл первый замминистра МЧС, который будет руководить тушением пожаров

В Тюмени сегодня встречали первого заместителя министра по делам ГО и ЧС Александра Чуприяна. Он лично будет руководить действиями спасателей и пожарных из разных ведомств. Как сообщает МЧС России, в регион также направлена дополнительная помощь из Пермского края, Курганской и Свердловской областей, Уральского учебно-спасательного центра МЧС России и регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего в Тюмень прибудут 230 специалистов и 30 единиц различной техники для ликвидации пожаров.

На сегодня, 19 мая в Тюменской области действуют более 60 очагов, за сутки потушено 138 очагов. На тушении пожаров задействована авиация. В ликвидации труднодоступных лесных очагов используют самолет Ил-76 МЧС, который сбросил более 210 тонн воды. Защиту населенных пунктов от огня осуществляет вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством, которым было сброшено 120 тонн воды.

Тюмень, Марина Дремова

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