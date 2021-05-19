Тобольских врачей обвиняют в смерти пациента. Жена оценила потерю в миллион

Тобольский суд рассмотрит иск жены погибшего пациента к медикам. Она требует компенсацию в 1 млн рублей, сообщается на сайте областного суда. Её супругу не поставили правильный диагноз и проводили неверное лечение, в результате чего он скончался 4 сентября 2019 года, – считает заявитель. Официальная причина смерти – прогрессирующее острое почечное повреждение.

В результате проверки и экспертизы данных, действительно, были выявлены нарушения. Эксперты считают, что они были допущены врачами неврологического отделения и отделения анестезиологии и реанимации ещё на стадии постановки диагноза и последующего стационарного лечения. Как считают специалисты, именно это и могло привести к смерти пациента.

Тюмень, Марина Дремова

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