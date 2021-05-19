В Тюмень и Югру вернётся зима. Но только на пару ночей

Жителей Тюменской области и ХМАО предупредили о резком температурном скачке. Тюменцы получили штормовое предупреждение от МЧС о надвигающихся заморозках. На юге области заморозки ожидаются в ночные часы 19 и 20 мая – от 0 до -3. В Тюмени такие же заморозки ожидаются 20 мая. «В связи с прогнозируемыми заморозками, на всей территории области возможно повреждение (гибель) посевов на полях в овощеводческих хозяйствах и частных подворьях», сказано в документе. ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь- Иртышское УГМС». Посевная кампания во многих районах уже завершается. Предупреждение разослали главам администраций, руководителям предприятий ЖКХ и жизнеобеспечения, хозяйствующим субъектам. Но жара в Тюмень вернётся уже к выходным.

А вот к северным соседям погода более «благосклонна». В тот же период – в ночь с 19 на 20 мая в ХМАО температура опустится всего до +1, но уже в субботу воздух прогреется до +27. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Для северных регионов такие колебания в нестабильном мае – не редкость и не считается аномалией, говорят специалисты.

Тюмень, Марина Дремова

Тюмень. Другие новости 19.05.21

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