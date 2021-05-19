В Тюменской области от коронавируса скончались 5 человек

Жертв коронавирусной инфекции в Тюменской области не становится меньше. За минувшие сутки скончались 5 человек с диагнозом COVID-19, сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. С начала периода жертвами инфекции в области стали 521 земляк.

За сутки выявлен еще 51 новый случай заражения коронавирусом. С начала пандемии инфекция обнаружена у 36,1 тысяч человек. Выписаны из лечебных учреждений и с больничного 63 пациента. С начала эпидпериода больничные листы закрыли практически 34,5 тысяч человек.

Тюмень, Марина Дремова

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